Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ar putea participa, luni, la o serie de evenimente dedicate Revolutiei Romane de la Timisoara. Si premierii Romaniei si Ungariei, Ludovic Orban si Viktor Orban, sunt asteptati la Timisoara, anunța news.ro.Presedintele Klaus Iohannis este asteptat, in data de 16 decembrie,…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, va veni in 14 decembrie la Timișoara, pentru a participa la un eveniment dedicat Revoluției din Decembrie 1989. Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania organizeaza in urbea de pe Bega, intre 12 și 16 decembrie, manifestari pentru a marca 30 de ani de la Revoluție.…

- Primaria Timișoara a facut public, astazi, programul evenimentelor pe care le finanțeaza cu ocazia marcarii a 30 de ani de la Revoluția Romana din Decembrie 1989 și de la momentul in care capitala Banatului a devenit primul oraș liber de comunism. „Asociatiile de revoluționari din Timisoara au propus…

- Guvernul Orban a fost investit, iar in presa ungara au inceput glumele despre asemanarea de nume intre premierul Romaniei, Ludovic Orban si premierul Ungariei, Viktor Orban, relateaza Digi24 citand index.hu.

- Premierul demis al Romaniei, Viorica Dancila, se va afla vineri, 1 noiembrie, intr-o vizita la Timișoara. Va vizita mai multe obiective din județ și se va intalni cu membri și simpatizanți PSD. Dancila va anunța, in premiera, locul unde se va construi sala polivalenta cu 16.000 de locuri a Timișoarei.UPDATE.…

- Premierul ungar Viktor Orban a pledat miercuri la Budapesta, in fata presedintelui rus Vladimir Putin, pentru o imbunatatire a relatiilor intre NATO si Rusia, subliniind ca pentru Ungaria apartenenta la UE si NATO nu exclude cooperarea cu Rusia pe anumite teme, consemneaza agentiile EFE si MTI.''Ungaria…

- In timpul discursului sustinut la Sighetu Marmatiei, cu ocazia vizitei facute, joi, in judetul Maramures, Viorica Dancila a vorbit despre demiterea sa de la Palatul Victoria prin motiune de cenzura, confundandu-l pe liderul PNL, Ludovic Orban, cu Viktor Orban, premierul Ungariei, relateaza Mediafax.…

- Bastionul Theresia va fi in perioada 19-22 septembrie locul in care Muzeul National al Banatului organizeaza „Bastion Glow”, un spectacol de muzica, teatru, show-uri de arta si magie, care se vor desfasura de-a lungul celor patru zile. In curtea Bastionului vor fi amenajate scene de live prformance…