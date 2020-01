Presedintele Klaus Iohannis a conferit, luni, decoratii unor supravietuitori romi ai Holocaustului si unor entitati, context in care a afirmat ca pericolul revenirii atitudinilor xenofobe si antisemite este mereu prezent, iar Romania ar trebui sa continue progresele inregistrate in ultimii ani. "Progresele inregistrate de Romania in ultimii ani sunt remarcabile. Am indeplinit, cu succes, Presedintia Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului, legislatia in ceea ce priveste combaterea antisemitismului a fost imbunatatita, a fost infiintat Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului…