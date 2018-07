Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla duminica in municipiul Cluj-Napoca, unde va participa la ceremonia oficiala de deschidere a celei de a 59-a editii a Olimpiadei Internationale de Matematica, informeaza Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Evenimentul, care se desfasoara…

- Romania este o tara prietena, cu care partenerii sai spera sa construiasca o Europa prospera, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis. Diplomatul vorbeste si despre provocarile tarii sale in interiorul Uniunii Europene, despre problemele…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit marti, la Palatul Cotroceni, delegatia Comisiei de la Venetia aflata in vizita la Bucuresti, context in care s-a declarat optimist in legatura cu rapiditatea cu care vor trage concluzii in urma discutiilor. "Sunt foarte optimist in legatura cu viteza…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la deschiderea Salonului International de Carte Bookfest si il primeste, la Palatul Cotroceni, pe Printul Charles. Potrivit agendei de lucru, seful statului va participa de la ora 12,00 la deschiderea celei de-a XIII-a editii a Salonului International de…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, la Blaj, ca pilonii pe care se construieste un stat eficient sunt statul de drept, stabilitatea fiscala, politica externa predictibila, care insa au fost puse in pericol in ultimul an prin asa-zise reforme, ultima ”de mare insucces” fiind Legea salarizarii,…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a distribuit miercuri seara, pe pagina de Facebook, link-ul unui articol al agentiei de presa Sputnik care critica atitudinea politicienilor romani. Sub titlul „Moment istoric: Ambasadorii Rusiei si SUA au dat o lectie politicenilor romani”, Sputnik a anuntat ca ambasadorul…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, aflat in vizita la Bucuresti. Șeful statului a declarat ca relatia dintre Romania si Italia este foarte buna, punctand ca una dintre chestiunile pozitive…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs in cadrul seminarului „Redefinirea contextului de securitate in Europa de Sud-Est – o abordare de la București”. Președintele a transmis partenerilor americani ca așteapta o prezența militara sporita in Romania și a explicat ca țara noastra a alocat…