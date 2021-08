Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului va participa la festivitati incepand cu ora 9,55, cand va sustine o alocutiune in Portul Militar Constanta. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis va participa, duminica, la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane organizate la Constanta.Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful…

- Manifestari pe litoral, dedicate Zilei Marinei Romane Nava scoala Mircea-Arhiva Foto: Elena Postelnicu Pe litoral începe astazi Saptamâna Spiritualitații Marinarești. Pe postul public de televiziune va fi lansata o noua carte de vizita video a Forțelor Navale Române.…

- Manifestari programate de Ziua Marinei Foto: Facebook.com/mapn.ro/. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Se anunta o saptamâna plina de evenimente si pe litoral. Vor putea fi vizitate de populatia civila porturile militare Constanta, Mangalia, Braila si Tulcea. Duminica,…

