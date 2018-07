Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii de la G4Media spun, citand surse guvernamentale, ca o noua ședința de guvern urmeaza sa fie programata pentru ziua de joi, ultima zi a sesiunii extraordinare. Ședința ar putea fi legata de adoptarea unei OUG pentru amnistie și grațiere. Jurnaliștii de la G4Media titreaza , citand surse,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24, ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat, luni, ca Executivul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, el afirmand ca, intr-o discutie, premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au infirmat zvonurile in acest sens.

- Ședința de Guvern va avea loc marți, de la ora 14.00, a anunțat Departamentul de Comunicare al Guvernului. Executivul nu a dat nicio reacție pe subiectul Ordonanței de grațiere și amnistie, deși mai multe solicitari au fost facute atat la purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu cat și la premierul…

- Șeful PSD ar vrea sa promoveze o ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere, dar acum premierul Viorica Dancila se opune și amenința cu demisia, sustine site-ul G4Media.ro, care citeaza surse din PSD. Liviu Dragnea a mai încercat acest lucru și în…

- Intrebat daca este de parere ca vor iesi oamenii in strada daca se decide sa se adopte Codul penal prin OUG, Florin Iordache a declarat: ”Oamenii trebuie sa inteleaga ca si aceste trei coduri trebuie odata si odata adoptate. Modul in care se pozitioneaza opozitia, modul in care se pozitioneaza presedintele…

- Liviu Dragnea a criticat din nou acuzațiile facute de Ludovic Orban la adresa premierului Romaniei. Șeful PSD a spus ca acuzația de inalta tradare este “dementa”. Președintele social-democraților a mai replicat și ca textul plangerii a fost facut la Cotroceni. Liviu Dragnea a declarat ca acuzația de…

- Liviu Dragnea reacționeaza dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila , plangere care a ajuns deja la DIICOT. Șeful PSD da vina pe Klaus Iohannis, pe care il acuza de „tentativa de lovitura de stat”. „Este operaționalizarea amenințarilor domnului…