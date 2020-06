Președintele Iohannis nu exclude o nouă stare de urgență Creste dramatic numarul infectatilor si al deceselor din cauza COVID 19. Ne-am relaxat prea mult dupa scaderea numarului de cazuri, iar consecintele se vad deja. Spitalele sunt din nou pline si, de aproape o saptamana, cifrele cresc in fiecare zi, cu fiecare restrictie eliminata. Presedintele Iohannis spune ca nu exclude ca ultima solutie o noua stare de urgenta. 320 de cazuri noi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, iar tendinta nu pare sa fie una descrescatoare. Inainte de noua relaxare, numarul cazurilor era frecvent sub 200. In doar o saptamana, a sarit si se mentine peste 300. Klaus… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

