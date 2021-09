Președintele Iohannis ne îndeamnă să practicăm un sport scump ”Golful se poate practica la orice varsta”, a transmis președintele Klaus Iohannis sambata, din județul Alba, unde a participat la un eveniment organizat de compania Dacia Renault, la terenul de golf de la Pianu de Sus. ”Ma bucur sa intalnesc aici atat de mulți oameni pasionați de golf, un sport care nu este deloc exclusivist și care ofera ocazia de a petrece mai mult timp in natura, de a face mișcare, mai ales in acest context pandemic care face dificila practicarea acestor sporturi. Golful se poate practica la orice varsta și incurajez pe cat mai mulți sa descopere acest frumos sport care ofera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ma bucur sa întâlnesc aici atâția oameni pasionați de golf, un sport care nu este deloc exclusivist și care ofera un foarte bun prilej de a petrece mai mult timp în natura, de a face mișcare, mai ales în acest context pandemic care face dificila practicarea multor…

- Presedintele Klaus Iohannis a testat, sambata, noul model Dacia Duster, varianta facelift produsa la Mioveni, el marturisind ca experienta sofatului a fost „pe masura asteptarilor”. El a apreciat modul in care economia a trecut peste criza sanitara si a incurajat Guvernul si mediul de afaceri sa mentina…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata ca, in ciuda pandemiei, firmele s-au pregatit si s-au adaptat corespunzator pentru continuarea activitatilor economice in siguranta si incurajeaza Guvernul si mediul de afaceri sa mentina un dialog permanent, “mai constructiv si mai orientat spre rezultate”.…

- Klaus Iohannis a testat, sambata, noul model Dacia Duster, varianta facelift produsa la Mioveni, despre care a spus ca „experiența a fost pe masura asteptarilor”. Prezent sambata dupa-amiaza in comuna Pianu de Sus din judetul Alba, unde a participat la Evenimentul organizat de compania Dacia Renault…

- Prezent sambata dupa-amiaza in comuna Pianu de Sus din judetul Alba, unde a participat la venimentul organizat de compania Dacia Renault cu prilejul decernarii premiilor Cupei de Golf „Paul Tomita” si prezentarii noii versiuni Dacia Duster, Klaus Iohannis a apreciat modul in care economia a trecut…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, viziteaza județul nostru astazi, 19 septembrie 2021, in cadrul unui eveniment organizat de Dacia Renault. Acesta este prezent la decernarea premiilor Cupei de Golf „Paul Tomița” și la prezentarea noului model de Dacia Duster, ce are loc la Golf Club „Paul Tomița”,…

- VIDEO| Președintele Klaus Iohannis, VIZITA in județul Alba, la terenul de golf de la Pianu: Participa la prezentarea noului Dacia Duster VIDEO| Președintele Klaus Iohannis, VIZITA in județul Alba, la terenul de golf de la Pianu: Participa la prezentarea noului Dacia Duster Președintele Romaniei, Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis, VIZITA in județul Alba maine, la terenul de golf de la Pianu: Participa la prezentarea noului Dacia Duster Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va vizita județul nostru in cursul zilei de maine, 18 septembrie, in cadrul unui eveniment organizat de Dacia Renault. Acesta…