Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iohannis va efectua la ora 16,00, o vizita la tabara mobila pentru refugiati de la Siret, judetul Suceava, anunta Administratia Prezidentiala. Klaus Iohannis a discutat cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia prezentei acesteia la Bucuresti, despre intensificarea…

- Președintele Klaus Iohannis va vizita sambata tabara mobila pentru refugiați de la Siret, județul Suceava, a anunțat Administrația Prezidențiala. Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va face sambata, la ora 16.00, o vizita la tabara mobila pentru refugiați de la Siret, județul Suceava.…

- Presedintele Klaus Iohannis va vizita sambata, la ora 16.00, tabara mobila pentru refugiati de la Siret, a anuntat Administratia Prezidentiala. Peste 1,2 milioane de oameni au fugit din Ucraina in tarile vecine de cand Rusia si-a lansat invazia la scara larga pe 24 februarie, potrivit cifrelor Natiunilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, sambata, 5 martie, de la ora 16.00, o vizita la tabara mobila pentru refugiati de la Siret, judetul Suceava, anunta Administratia Prezidentiala.Klaus Iohannis a discutat cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia prezentei acesteia la Bucuresti,…

- Presedinta CE: Romania este un exemplu de solidaritate in Europa Foto: Administratia prezidentiala Criza din Ucraina și sprijinul României pentru refugiații din țara vecina s-au aflat pe agenda discuțiilor purtate astazi la București de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre criza din Ucraina, despre inființarea centru umanitar, la granița de nord a Romaniei, care va colecta și distribui ajutoarele pentru refugiați și ucrainenii din zone de razboi,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, vor fi primiti joi de Klaus Iohannis, la Bucuresti. Oficialii vor discuta despre situația din Ucraina, iar la final, vor sustine declaratii de presa comune, la Palatul Cotroceni,…

- Refugiati din Ucraina, in special femei si copii, continua sa ajunga la noi in tara, fugind de razboi. Pana acum au intrat in Romania peste 105 mii de ucraineni, iar aproximativ 62 de mii au parasit deja tara noastra. Voluntari din toate regiunile continua sa dea dovada de solidaritate si vin in ajutorul…