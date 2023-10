Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua miercuri o vizita in Ungaria, la invitatia președintei Katalin Novak, anunța Administrația Prezidențiala. Este prima vizita oficiala la Budapesta a unui presedinte roman din ultimii 14 ani.

- Un politist a fost ucis miercuri seara in Ungaria si alti cativa raniti de un nebun care a aruncat in aer o butelie de gaz inainte de a muri, a informat presa, scrie AFP, potrivit Agerpres. Politia si pompierii nu au confirmat imediat imprejurarile acestei tragedii petrecute in orasul Esztergom, la…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, l-a invitat pe miliardarul Elon Musk, proprietarul retelei de socializare X (fosta Twitter), la o conferinta ultraconservatoare despre demografie, dupa ce omul de afaceri sud-african a laudat "eforturile" Budapestei de a incuraja natalitatea, transmite EFE.Sefa…

- In cadrul turneului din Ranking Series de la Budapesta, Ungaria, un alt polițist de frontiera - Victor Ciobanu a reușit o performanța. Luptatorul de stil greco-roman, in categoria de greutate 63 kg a obținut bronzul.