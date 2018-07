Presedintele Klaus Iohannis se va afla duminica in municipiul Cluj-Napoca, unde va participa la ceremonia oficiala de deschidere a celei de a 59-a editii a Olimpiadei Internationale de Matematica, informeaza Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Evenimentul, care se desfasoara in perioada 3 - 14 iulie, reprezinta cea mai veche si mai prestigioasa competitie din domeniul stiintelor adresata elevilor de liceu, prima editie avand loc in Romania in anul 1959. Potrivit sursei citate, prin organizarea in tara noastra a Olimpiadei Internationale de Matematica s-a dorit marcarea…