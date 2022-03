Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 26.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, cu 8% mai mulți fața de ziua precedenta, a informat joi, 3 martie, Inspectoratul Genereal al Poliției de Frontiera. De la declanșarea razboiului in Ucraina in țara noastra au ajuns in total aproape 140.000 de refugiați. „In…

- In ultimele 8 zile, in Romania au intrat in total 139.050 de refugiați ucraineni si au iesit 87.676, potrivit anunțului facut joi, 3 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 78.318 de persoane, dintre care 25.924…

- De la inceperea razboiului in Ucraina si pana in prezent, 1.070 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala.

- Refugiati din Ucraina, in special femei si copii, continua sa ajunga la noi in tara, fugind de razboi. Pana acum au intrat in Romania peste 105 mii de ucraineni, iar aproximativ 62 de mii au parasit deja tara noastra. Voluntari din toate regiunile continua sa dea dovada de solidaritate si vin in ajutorul…

- In cele doua tabere mobile de asistența umanitara instalate pe stadionul din Siret sunt cazați 192 de cetațeni ucraineni. Anunțul a fost facut astazi, la Siret, de ministrul de Interne, Lucian Bode, dupa o vizita efectuata la fața locului, alaturi de comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru…

- „Astazi (...), 36 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania ca urmare a conflictului din Ucraina. In total, de la inceperea conflictului au fost inregistrate 40 de cereri de azil. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Pe intreaga perioada a procedurii,…

- Prezent in aceasta seara in vama Siret, premierul Nicolae Ciuca a declarat ca de la inceprea razboiului din Ucraina, in Romania au intrat nu mai puțin de 19.000 de refugiați din aceasta țara. Nicolae Ciuca a precizat ca dintre aceștia, 4.500 de persoane au trecut prin vama Siret, de unde au ajuns in…

- Autoritațile din Suceava estimeaza ca, in perioada urmatoare, aproape 4.000 de refugiați din Ucraina vor intra in Romania prin Vama Siret. Prefectul Alexandru Moldovan a anunțat ca sunt pregatite trei tabere mobile, se așteapta dispozițiile privind amplasarea lor. Intre timp, in vama Siret a fost amplasat…