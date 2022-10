Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, care participa joi, la Praga, la prima reuniune a Comunitatii Politice Europene, a afirmat ca va vorbi, in acest nou format, despre ‘nevoia solidaritatii cu Ucraina’. El a precizat ca printre temele ce vor fi discutate se numara condamnarea agresiunii ruse, securitatea in…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa, in perioada 14-16 septembrie, la reuniunea informala a ministrilor Agriculturii din Uniunea Europeana, ce va avea loc la Praga, Republica Ceha, informeaza ministerul printr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O saptamana frenetica: miniștrii europeni au parut sfidatori in timp ce se intalneau la Bruxelles pentru a delibera asupra planurilor menite sa opreasca creșterea prețurilor la energie. „Vom invinge”, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, chiar daca ne așteapta „o iarna dificila”.In…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, ca Romania are rezervele necesare pentru a asigura alimentarea locuințelor cu gaze in aceasta iarna și a spus ca ultima OUG adoptata de Guvern vine sa rezolve problema „profiturilor uriașe” facute de unele companii in criza energetica.…