- Intrevederile bilaterale ale ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu in prima zi a saptamanii la nivel inalt a Adunarii Generale a ONU Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a avut luni, 18 septembrie 2023, o serie de intrevederi bilaterale, in contextul participarii la lucrarile Adunarii…

- 19 septembrie 2023 Comunicat de presaParticiparea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, in marja Saptamanii la nivel inalt a celei de a 78 a sesiuni a Adunarii Generale a ONU Ministrul afacerilor externe Luminita…

- Presedintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 18-22 septembrie 2023, delegatia Romaniei la cea de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, care se va desfasura la New York, in SUA. Tema centrala a actualei sesiuni a Adunarii Generale este „Reconstruirea increderii si…

