Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca Romania are in vedere cumpararea de avioane militare americane de ultima generație F-35. ”Noile tipuri de avioane intrate in dotarea Armatei, in special aeronavele F-16, permit executarea cu eficiența ridicata a tuturor misiunilor specifice. Procesul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” de la Campia Turzii, ca procesul de modernizare a fortelor aeriene nu se va opri, urmand sa fie achizitionate avioane de ultima generatie, F 35. Iohannis le-a transmis militarilor ca Armata Romaniei este…

- Președintele Klaus Iohannis s-a aflat miercuri, 2 februarie, intr-o vizita oficiala la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” din Campia Turzii, județul Cluj, unde a susținut o declarație de presa.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la baza aeriana din Campia Turzii, ca, in procesul de modernizare a Forțelor Aeriene, Romania are in vedere achiziționarea de avioane „de ultima generație” F-35.

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, joi dimineața, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca susține prezența militara sporita in Romania, in contextul tensiunilor cu Rusia. ”Salut, cu caldura, anunțul președintelui Emmanuel Macron, privind disponibilitatea Franței de a participa…

- Romania vrea sa cumpere 32 de avioane de vanatoare F-16. Pentru aparatele care aparțin Norvegiei statul roman ar putea sa plateasca 354 milioane de euro. Solicitarea aparține ministrului Apararii, Vasile...

- Romania iși marește din nou flota de avioane de lupta! Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Parlamentului o scrisoare oficiala prin care cere aprobarea formala pentru achiziția a 32 de aparate de zbor F-16 de la guvernul Norvegiei. Este vorba de avioane utilizate deja de Norvegia, așa cum a fost…