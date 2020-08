Președintele Iohannis își cere scuze public. Care este motivul Președintele Klaus Iohannis a anunțat, astazi, ca iși cere scuze public. In informațiile transmise in cadrul conferinței de ieri, a aparut o eroare cu privire la formula de calcul care sta la baza stabilirii celor trei scenarii care vizeaza desfașurarea invațamantului preuniversitar, incepand cu data de 14 septembrie. „Informația corecta este urmatoarea: criteriul epidemiologic in […] Articolul Președintele Iohannis iși cere scuze public. Care este motivul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Administrația Prezidențiala susține intr-un comunicat, la 24 de ore de la afirmațiile Președintelui, ca acesta a greșit și prezinta noua formula de calcul. Citeste si: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie incepe noul an scolar. Scoala va incepe pentru majoritatea elevilor Prin urmare, criteriul…

- In informațiile transmise de catre Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul conferinței de presa susținute miercuri, 5 august, la Palatul Cotroceni, a aparut o eroare cu privire la formula de calcul care sta la baza stabilirii celor trei scenarii care vizeaza desfașurarea invațamantului preuniversitar…

