- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, marti, in cadrul unui eveniment organizat de Ambasada Republicii Bulgaria, tara care detine in prezent Presedintia Consiliului Uniunii Europene.

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni marti, la ora 14.00, la Ambasada Republicii Bulgaria, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, cu prilejul reuniunii traditionale semestriale organizate de statul membru care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene.…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste la aceasta ora cu delegatia Comisiei de la Venetia, aflata intr-o vizita de doua zile la Bucuresti, pe tema modificarilor la legile justitiei. Tot astazi, de la ora 15.00, delegatia se va intalni cu membrii Biroului Comisiei speciale care a modificat legile…

- „Aceasta decizie a CCR aparent vorbește doar despre o chestiune foarte concreta de revocare sau nerevocare a procurorului șef DNA, in realitate sunt mult mai multe teme care apar și care trebuie aduse in discuție: in bunaoara statutul procurorilor. Sunt convins ca procurorii trebuie sa fie independent,…

- Președintele Iohannis, despre mitingul PSD: ”Mi se pare caraghios, ca pe vremea comuniștilor. Sa puna mana sa munceasca!”, a spus șeful statului, miercuri, la Bookfest, intrebat cum vede anunțul social-democraților, privind organizarea unui miting de susținere a Guvernului Dancila și a masurilor economice…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Curtii Constitutionale sesizarea de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

- Intalnire de urgența intre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dupa ce ieri președintele Iohannis a anunțat ca va trimite la Curtea Constitutionala intregul pachet al legilor justitiei si va sesiza Comisia de la Venetia, informeaza Realitatea Tv.Președintele Klaus Iohannis a anunțat…

- * Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Bruxelles, ca decizia in privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata mai degraba dupa Pasti. Vinerea trecuta, avizul negativ al Sectiei pentru procurori a CSM privind propunerea de revocare a lui…