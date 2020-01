Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 21ndash;23 ianuarie a.c., o vizita in Statul Israel, cu prilejul participarii la cea de a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului si implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, in urma cu puțin timp, conform unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, proiectul de lege privind dublarea alocațiilor pentru copii. Șeful statului a semnat marți decretul pentru „promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Președintele Klaus Iohannis pledeaza pentru o soluție diplomatica in criza din Orient. Șeful statului a declarat ca urmarește cu atenție situația din zona. Iohannis a spus ca acolo se afla și cetațeni romani, iar in cazul in care situația se va inrautați, se vor lua masuri pentru protejarea acestora.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca preia cu multa emotie al doilea mandat de sef al statului si a dat asigurari ca va fi presedintele tuturor romanilor. "Preiau astazi cu multa emotie al doilea mandat de presedinte al Romaniei. (...) Va asigur ca voi fi presedintele tuturor…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni joi cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, cu prilejul reuniunii traditionale semestriale organizate de statul membru care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene, a informat miercuri Administratia Prezidentiala.…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o discutie cu omologul american, Donald Trump, la receptia oferita de regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham in onoarea sefilor de stat si de guvern participanti la reuniunea NATO. …