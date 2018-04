Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, ca va incerca o mediere intre Guvern si Banca Nationala a Romaniei si ca ii va chema la Cotroceni “si pe unii, si pe altii” in zilele urmatoare. Reacția șefului statului a venit in urma unor atacuri dure din ultime vreme ale coaliției PSD-ALDE, și in special…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, ca asteapta o serie de documente pentru o decizie in cazul procurorului-sef al DNA, subliniind ca „suntem tot mai departe de revocare”, anunta Agerpres. „O decizie astazi, nu. Trebuie sa astept diferitele documente, cum ar fi motivarea de la CSM, dar, in…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator, subliniind ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare. "Nu sunt in favoarea unei plafonari, si inca foarte joase, pe aceasta creditare. Este o prima propunere in cadrul Comitetului…

- Intrebat daca scaderile de pe burse reprezinta un semnal al venirii crizei, Vasilescu a raspuns, la Digi24: „Intotdeauna o astfel de afirmatie este periculoasa pentru ca si Primul Razboi Mondial a inceput in zile senine, pietele internationale nu se asteptau sa inceapa razboiul. Si o criza poata sa…