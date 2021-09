Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis o scrisoare Președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, cu ocazia comemorarii a 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Va prezentam in continuare textul mesajului: „Stimate domnule Președinte, Astazi,…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca legatura transatlantica, adica aceea dintre Statele Unite și aliații europeni, membri ai NATO, are o importanța vitala pentru Romania. Parteneriatul dintre Statele Unite ale Americii și țarile democratice din Europa “reprezinta piatra de temelie a relațiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu prilejul sarbatorii Ros Hasana - Anul Nou evreiesc. El felicita, cu acest prilej, conducerea si membrii Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, si le transmite cele mai calde urari de sanatate, prosperitate si bucurie spirituala.…

- Peste 2 milioane de chinezi au semnat o scrisoare deschisa catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in care se cere deschiderea unei investigatii asupra rolului laboratorului Fort Detrick din Statele Unite in originea pandemiei de COVID-19.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj de condoleante presedintelui Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, a informat Administratia Prezidentiala. ‘Am aflat cu tristete despre inundatiile catastrofale care au provocat pagube uriase in vestul Germaniei in ultimele zile,…