Presedintele Klaus Iohannis i-a conferit maestrului Dumitru Farcas, cu ocazia implinirii de catre acesta a varstei de 80 de ani, Ordinul National "Serviciu Credincios" in grad de cavaler, in semn de recunoastere pentru intreaga sa cariera, dar si pentru contributia pe care a adus-o culturii, informeaza Administratia Prezidentiala.



Distinctia i-a fost oferita maestrului Dumitru Farcas in cadrul spectacolului aniversar dedicat acestuia, organizat vineri seara la Cluj-Napoca.



In cadrul concertului organizat la Cluj-Napoca, domnul Farcas i-a multumit domnului presedinte, spunand…