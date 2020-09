Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca trecerea la PNL a unor social democrati a fost un fenomen care "s-a cam terminat". "Sunt cazuri exceptionale, mi-am exprimat opinia si o cunoasteti foarte bine si s-a cam terminat. Daca ati observat cumva, s-a cam terminat. (...) Puteti…

- laus Iohannis a declarat, miercuri seara, la Palatul Cotroceni, ca este de acord ca romanii sa iasa in strada sa protesteze, in ciuda legilor care interzic astfel de manifestații. Președintele a precizat ca manifestațiile trebuie sa respecte normele sanitare, pentru a se evita raspandirea coronavirusului.…

- "Nu ar fi existat bani, se pare, nici daca nu ar fi existat pandemia. Acum, bugetul s-a restrans considerabil. Totuși, și eu și premierul ne-am dorit o creștere pentru pensionari. Atat s-a putut, la fel ca și in cazul alocațiilor. Revin la ce am mai spus: e regretabil ca PSD nu a ințeles nimic de…

- "Alegerile locale au fost deja amanate, acum au fost luate masuri pentru ca cetațenii sa fie protejați. Nu știm acum cat va mai dura pandemia și de aceea alegerile locale nu mai pot fi amanate pe termen nedefinit.Provizoratul și lipsa de legitimitate dauneaza democrației. Campania electorala a inceput…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat miercuri ca nu este de acord cu traseismul politic si si-a exprimat speranta ca PNL va da un exemplu "demn de urmat" in acest domeniu. "Eu reiterez ce am mai spus. Eu sunt impotriva acestui traseism politic. Ba, mai mult, am avut diferite intalniri si cu fosti…

- "Eu reiterez ce am mai spus. Eu sunt impotriva acestui traseism politic. Ba, mai mult, am avut diferite intalniri si cu fosti colegi, colege din PNL si le-am spus si lor acest lucru, dar evident cazuri punctuale au aparut si trebuie sa spun inca o data: eu sunt impotriva traseismului politic si sper…

- Klaus Iohannis i-a scuzat, voalat, miercuri, pe liberali vizavi de chestiunea traseismului, spunand ca PSD se afla la originea fenomenului. „In ultima vreme majoritatea articolelor despre traseism acuza PNL, dar va amintesc ca patentul pentru traseism e la PSD, care in 2014, cu foarte puțin timp inainte…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, despre inceperea școlii in București. "Bucureștiul se incadreaza in scenariul verde. Este vorba de cazuri per mia de locuitori. La populația foarte mare a Bucureștiului, acceptat de OMS, intra in categoria…