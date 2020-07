Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis exclude reintrarea in starea de urgența și spune ca aceasta este ”ultima soluție” pentru gestionarea crizei coronavirusului.”Decizia de reintrare in starea de urgența se poate lua doar in masura in care specialiștii imi spun ca nu exista alta soluție - și eu cred ca exista…

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat joi unitatea mobila de terapie intesiva, la Romexpo, alaturi de premierul Ludovic Orban și de ministrul Sanatații și cel al Internelor. La finalul vizitei, președintele a facut un apel pentru respectarea regulilor care au ramas... The post Klaus Iohannis: Nu ne…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Palatul Cotroceni, ca„Am reusit pana acum sa controlam epidemia, iar masurile luate si-au dovedit eficienta. Au fost doua luni foarte grele pentru toti. Ar fi dramatic sa le compromitem tocmai acum. Cred ca nimeni nu-si doreste sa intram iar…

- Presedintele Klaus Iohannis, a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care contine prevederile legate de starea de alerta. Legea urmeaza sa intre in vigoare la trei zile de la promulgare. Liberalii ar fi vrut sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca dupa 15 mai se va trece de la starea de urgenta la cea de alerta. „Starea de urgenta nu va fi prelungita, nu voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenta. Data de 14 mai este ultima zi in care mai avem stare de urgenta. […] Articolul ULTIMA…