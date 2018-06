Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis nu o revoca inca pe sefa DNA, in ciuda deciziei CCR care il obliga sa semneze decretul. O alta varianta vehiculata in spatiul public este cea a unei demisii de onoare a lui Kovesi, eventual urmata de numirea intr-o alta functie.Intrebat daca ia in calcul aceasta…

- Președintele Klaus Iohannis este in mijlocul unui joc de suma nula, dupa decizia CCR de saptamana trecuta prin care se vede in ipostaza de a fi obligat sa o revoce pe șefa DNA; Laura Codruța Kovesi. Fostul șef al statului, Traian Basescu, ii reamintește liderului de la Cotroceni ca aceasta situație…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca asteapta motivarea CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand insa ca procurorii nu trebuie sa fie ”controlati politic” si cia acestia sunt sub autoritatea, nu in ministrului Justitiei.

- Președintele Iohannis așteapta motivarea deciziei CCR Anterior deciziei CCR , Președintele Klaus Iohannis a precizat ca indiferent care va fi soluția, va aștepta motivarea acesteia de catre judecatorii Curții, și va acționa în consecința. Amintim ca, potrivit deciziei care a fost…

- Președintele Klaus Iohannis va anunța, la inceputul saptamanii viitoare, decizia in privința cererii de revocare din funcție a procurorului șef a DNA, Laura Codruța Koveși, formulata de ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, pentru HotNews.ro, Administrația Prezidențiala. Ministrul Justiției,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, 23 martie, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind revocarea sau mentinerea in functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata dupa sarbatorile de Paste.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de o parte, si…