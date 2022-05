Stiri pe aceeasi tema

- Relocarea unor companii in Romania, pe fondul contextului actual complicat, poate reprezenta o oportunitate care sa ii incurajeze pe romanii care vor sa revina in tara, afirma presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj adresat duminica, de Ziua Romanilor de Pretutindeni. „Ca in fiecare ultima duminica…

- Relocarea unor companii in Romania, pe fondul contextului actual complicat, poate reprezenta o oportunitate care sa ii incurajeze pe romanii care vor sa revina in tara, afirma presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj adresat duminica, de Ziua Romanilor de Pretutindeni. ‘Ca in fiecare ultima duminica…

- Relocarea unor companii in Romania, pe fondul contextului actual complicat, poate reprezenta o oportunitate care sa ii incurajeze pe romanii care vor sa revina in tara, afirma presedintele Klaus Iohannis, intr un mesaj adresat duminica, de Ziua Romanilor de Pretutindeni.Ca in fiecare ultima duminica…

- Astazi se sarbatorește Ziua Romanilor de Pretutindeni. Pana in anul 2014, aceasta a fost marcata la data de 30 noiembrie, concomitent cu sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei. Articolul 10 din Legea 299/2007 a fost modificat prin Legea 101/2015 care a stabilit…

- Partidul Național Liberal a sarbatorit marți, 24 mai, 147 de ani de istorie in Romania. La Vila Florica din Ștefanești s-au organizat manifestari la care au participat politicieni, miniștri și primarii liberali din Argeș, impreuna cu oameni de afaceri. A fost prezent și președintele Klaus Iohannis,…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat sambata, 21 mai, la inaugurarea statuii fostului principe al Transilvaniei, Gabor Bethlen, in Alba Iulia, ca monumentul a fost amplasat „in locul sau adevarat”. La ceremonie a participat si Katalin Novak, noul președinte al Ungariei, iar Kelemen Hunor s-a inecat…

- La intrevederea cu ambasadorul bulgar, Radko Todorov Vlaykov, presedintele Iohannis a exprimat aprecierea pentru dialogul bilateral intens din ultima perioada, marcat de vizitele la Bucuresti ale presedintelui si prim-ministrului Bulgariei, „care au impulsionat substantial cooperarea bilaterala”, potrivit…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a adresat marți, 15 martie 2022, un mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Va prezentam in continuare textul mesajului: „In aceasta zi in care maghiarii de pretutindeni isi reafirma identitatea si atasamentul pentru locurile natale, urez sanatate, pace…