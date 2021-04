Presedintele Klaus Iohannis s-a alaturat campaniei "Vinerea Verde" si se deplaseaza cu bicicleta spre Palatul Cotroceni. Sub sloganul "STOP! Azi masina sta pe loc!", Ministerul Mediului a lansat in luna martie o campanie care incurajeaza utilizarea transportului alternativ de catre angajatii din institutiile publice in scopul reducerii poluarii si, implicit, a emisiilor de carbon. "Vinerea Verde" isi propune ca, pana la sfarsitul acestui an, cel putin unul din patru angajati sa vina in ultima zi lucratoare a saptamanii la serviciu pe jos, cu bicicleta sau cu transportul in comun si sa renunte…