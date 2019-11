Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis continua, joi, seria consultarilor cu ministrii Cabinetului Orban, scrie agerpres.ro. El se va intalni, joi, incepand cu ora 11,00, la Palatul Cotroceni, impreuna cu premierul Ludovic Orban, cu ministrii Educatiei si Cercetarii Cristina Anisie, Sanatatii Victor Costache,…

- Klaus Iohannis i-a chemat pe ministrii Educatiei, Sanatatii, Internelor si Dezvoltarii pentru discutii la Palatul Cotroceni dupa instalarea noului guvern, au zis surse guvernamentale pentru STIRIPESURSE.RO. Seful statului este interesat de blocajele care trebuie rezolvate si care este fotografia…

- Vicepremierul Raluca Turcan va coordona activitatea a sapte ministere, printre care al Educatiei si Cercetarii, Sanatatii, Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, potrivit unei decizii a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata miercuri in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.ro.Citește…

- 'Ca urmare a necesitatii unei a doua rectificari care sa corecteze nedreptatea facuta pentru cetațenii oraselor in acest an, cat si pentru stabilirea unei strategii referitoare la mecanismul de alocare a sumelor necesare bugetelor locale in anul 2020, care sa evite discriminarea orașelor mici și…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a prezentat joi, 24 octombrie, liberalii care urmeaza sa faca parte din viitorul Guvern, care va avea 16 ministere. Vicepremier – Raluca Turcan Ministerul Finanțelor Publice – Florin Citu Ministerul Afacerilor Interne – Ion Marcel Vela Ministerul Afacerilor Externe…