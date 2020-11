Președintele Iohannis, conferință de presă marți, la ora 19.00 ​​Președintele Klaus Iohannis susține marți, de la ora 19.00, o conferința de presa la Palarul Cotroceni. Șeful statului are, de la ora 15.00, o ședința de evaluare a masurilor luate în criza COVID, la care ar urma sa participe premierul Ludovic Orban, miniștrii Sanatații și Apararii, șeful DSU, Raed Arafat, precum și managerii mai multor spitale și reprezentanți ai medicilor de familie, a anunțat Administrația Prezidențiala.

