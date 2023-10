Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de fotbal Belgia - Suedia, din preliminariile Euro-2024, a fost suspendat dupa atacul terorist de luni seara de la Bruxelles, in urma caruia cel puțin doi suedezi au fost uciși, informeaza agenția de presa Belga, preluata de digi24.ro .

