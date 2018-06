Stiri pe aceeasi tema

- Iordache afirma ca a fost chemat la sedinta plenara a Comisiei pentru a raspunde anumitor intrebari si nelamuriri. Mai mult, in luna iulie ar putea fi prezentat un raport preliminar cu privire la situatia Legilor Justitiei din Romania de catre cei din Comisia de la Venetia. „Eu am fost invitat pentru…

- Intalniri cruciale ale delegatiei Comisiei de la Venetia in Romania. Intr-un context tumultuos pentru justititia de la noi din tara, oficialii europenii discuta astazi cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu presedintele Klaus Iohannis.

- Presedintele Klaus Iohannis considera utila organizarea cat mai rapida a unor consultari directe intre reprezentantii autoritatilor publice si ai societatii civile din Romania cu expertii Comisiei de la Venetia cu privire la legile Justitiei. "Avand in vedere dezideratul de a se ajunge la…

- Autor: Adrian SEVERIN O vorba de duh spune ca nu trebuie pus pe seama subtilitații ceea ce se poate explica ușor prin nerozie. Cand analizez o situație cu potențial de amenințare, am insa unele rezerve fața de aceasta zicere. Pentru a nu ma vulnerabiliza, eu plec de la premisa ca cel ale carui fapte…

- ”Presedintele Klaus Iohannis ne-a anuntat astazi ca va sesiza CCR si Comisia de la Venetia si sunt doua vesti foarte valoroase pentru democratia din Romania. Presedintele Iohannis este cea mai reprezentativa persoana politica din statul roman, a fost ales direct cu aproape 7 milioane de voturi, ceea…

- Comisia de monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei a decis, la Strasbourg, la finalul dezbaterii pe tema reformelor sistemului judiciar din Romania, solicitarea unei opinii cu caracter consultativ din partea Comisiei de la Venetia, care sa exprime punctele de vedere asupra Legilor…

- Iohannis saluta obținerea sesizarii Comisiei de la Veneția, pe legile justiției. Șeful statului a precizat ca este un ”lucru foarte bun” și ca va face o declarație, dupa ce primele doua legi vor ajunge la el, pentru promulgare. O singura lege din pachetul de modificare a legilor justiției se reintoarce…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, intrebat despre solicitarile asociatiilor magistratilor de a retrimite Parlamentului legile justitiei, ca este constient de parghiile constitutionale pe care le are si ca se va exprima in momentul in care legile vor ajunge la el pentru promulgare.…