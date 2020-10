Toamna 2020 la enduranch

Vara 2020 a fost cu totul altfel decat ne asteptam si nici toamna aceasta nu va fi ca altele… Cu toate acestea, am organizat si vom organiza cateva evenimente asteptate, marca “enduranch”. In SEPTEMBRIE am sarbatorit Saptamana Europeana a Sportului (23 – 30 septembrie 2020) a treia oara (2018, 2019, 2020). Spatiul parcului privat Enduro Ranch a fost… [citeste mai departe]