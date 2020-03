Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile din școli ar trebui suspendate preventiv, timp de doua saptamani, declara la RFI deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților. El considera de asemenea ca reprezentanții Bisericii transmit „mesaje ciudate".Emanuel Ungureanu spune ca…

- Sute de operatori din turismul romanesc au semnat o petitie adresata Guvernului Romaniei prin care cer sprijin financiar pentru a putea face fata pierderilor generate de epidemia de coronavirus.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca Ludovic Orban și-a depus in aceasta seara mandatul de prim-ministru desemnat. „In acesta seara domnul Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-minsitru desemnat....

- Copreședintele PSL, Ilan Laufer, este de parere ca este nevoie urgent de o ințelegere intre Presedintele Iohannis si partidele parlamentare pentru desemnarea unui guvern capabil sa gestioneze situația greata de coronavirus, care „lovește serios economia globala și poate generea condițiile pentru…

- Președintele Klaus Iohannis pledeaza pentru o soluție diplomatica in criza din Orient. Șeful statului a declarat ca urmarește cu atenție situația din zona. Iohannis a spus ca acolo se afla și cetațeni romani, iar in cazul in care situația se va inrautați, se vor lua masuri pentru protejarea acestora.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua marti, 7 ianuarie a.c., o vizita de lucru in landul Bavaria, Republica Federala Germania.In cadrul vizitei, Presedintele Romaniei va participa la sedinta Guvernului landului Bavaria, unde va sustine o alocutiune si va avea un dialog cu membrii guvernului…

- ​​Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa la Palatul Cotroceni. Cele mai importante declarații:Mandatul l-am primit din partea cetațenilor și este necesar un principiu de transparența.Am dorit sa fac aceasta prezentare acum, dupa alegerile prezidențiale și nu…