Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, va avea marți, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, viceprim-ministru, Raluca Turcan, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, la Palatul Cotroceni, o noua sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu membri ai Guvernului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta, care va avea loc la ora 12,00, vor participa premierul Ludovic Orban, ministrul…

- ♦ Din 15 mai, Romania intra in stare de alerta ♦ Purtarea mastii – obligatorie in spatii inchise si in mijloacele de transport ♦ Se deschid saloanele cosmetice, cabinetele stomatologice si muzeele Ieri, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca dupa 15 mai se va trece de la starea de urgenta la cea…

- Seful statului a avut o sedinta despre masurile de gestionare a epidemiei SARS-CoV-2 cu premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu,…

- Relaxarea masurilor dupa iesirea din starea de urgenta va fi facuta ''pas cu pas'', la intervale de aproximativ doua saptamani, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a avut o sedinta despre masurile de gestionare a epidemiei SARS-CoV-2 cu premierul Ludovic Orban,…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta de la ora 12,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu,…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu membri ai Guvernului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la aceasta sedinta, care va avea loc la ora 12,30, vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul…

- O noua ședința pentru evaluarea masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 a fost covocata pentru luni, ora 12, la Palatul Cotroceni, anunța Administrația Prezidențiala. La ședința vor participa premierul, Ludovic Orban, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, ministrul Afacerilor Interne,…