- Ministerul de Externe a publicat ieri, 31 iulie, un document care conține informațiile actualizate privind accesul cetațenilor din Republica Moldova pe teritoriul mai multor țari din Europa, și nu doar. Astfel, mai multe țari, printre care și Cipru, Cipru, Finlanda, Lituania, Malta interzic intrarea…

- Fostul presedinte Traian Basescu il acuza pe Klaus Iohannis ca a „a ridicat starea de urgenta, cu rezultate falsificate datorita numarului mic de testari”. Basescu sustine ca pandemia a fost scapata de sub control in Romania si critica starea de alerta, pe care o considera o anomalie legislativa.

- "Dupa parerea mea, starea de urgenta este necesara pentru ca este singura solutie in raportul cu derapajul in care ne aflam. Trebuie introdusa din nou izolarea sociala pentru ca este singura solutie sa stopam extinderea coronavirusului", a declarat Traian Basescu, la Romania TV. In cadrul…

- In interviul acordat jurnalistului Victor Ciutacu in emisiunea "Punctul Culminant", Traian Basescu a recunoscut ca "nu putem contesta ca lucrurile au evoluat destul de neplacut" privind epidemia de coronavirus. "Dupa ce s-a ridicat starea de urgenta, cu rezultate falsificate datorita numarului…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca a trimis catre Parlament informarea privind actiunile si initiativele pe care le-a avut in perioada starii de urgenta, care a fost instituita pe intreg teritoriul tarii ca urmare a pandemiei COVID-19, prin cele doua decrete semnate pe 16 martie si, respectiv,…

- Propunere surprinzatoarea facuta de fostul președinte Traian Basescu. Fostul șef al statului ii cere lui Klaus Iohannis reinstaurarea starii de urgența pentru ca romanii nu respecta nicio regula de protectie. „Cer revenirea la starea de urgenta. Singura solutie, nu vad alta, atata timp cat starea de…

- "Eu NU votez azi Legea Guvernului privind Starea de Alerta - prin votul meu de azi vreau sa ii reprezint pe OAMENII LIBERI - cei care au inteles pericolul Covid 19, sunt responsabili si precauti, dar nu au nevoie de un paznic sau un politist care sa stea langa ei - ci de un Stat care sa ii sprijine…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca dupa 15 mai se va trece de la starea de urgenta la cea de alerta. ‘Starea de urgenta nu va fi prelungita, nu voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenta. Data de 14 mai este ultima zi in care mai avem stare de urgenta. Incepand din 15…