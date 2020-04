Stiri pe aceeasi tema

- *Elevii din clasele a VIII-a si a XII-a se vor intoarce in clase pe 2 iunie pentru pregatirea examenelor nationale Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca scolile nu se vor mai deschide in acest an de invatamant, potrivit Agerpres.”S-a decis astazi (n.n-luni, 27 aprilie ac.c.) ca, pentru majoritatea…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea legii care instituie dispozitii privind suspendarea contractelor individuale de munca pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, pentru perioada ulterioara incetarii acestora fiind prevazute si masuri de protectie sociala a salariatilor…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca dupa data de 15 mai, vor fi relaxate o parte dintre restricțiile impuse de autoritați pentru reducerea raspandirii noului coronavirus, insa toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatiile publice inchise. Președintele Iohannis a anunțat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va solicita in sedinta cu premierul si mai multi ministri, programata sa inceapa la 12,30, sa se revina asupra acordului incheiat intre Ministerul Afacerilor Interne si Biserica Ortodoxa Romana privind sarbatoarea Pastelui. Șeful statului insista ca nu e momentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat vineri la telefon cu omologul german, Frank-Walter Steinmeier, context in care a incurajat o cooperare stransa intre autoritatile din cele doua tari pentru combaterea efectelor negative asupra lucratorilor romani care activeaza in Germania, in special asupra celor…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat vineri la telefon cu omologul german, Frank-Walter Steinmeier, despre o cooperare stransa intre autoritatile din cele doua tari pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei de COVID-19 asupra lucratorilor romani din Germania.Seful statului a transmis solidaritatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat vineri la telefon cu omologul german, Frank-Walter Steinmeier, context in care a incurajat o cooperare stransa intre autoritatile din cele doua tari pentru combaterea efectelor negative asupra lucratorilor romani care activeaza in Germania, in special asupra…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, la finalul intrevederii de la Palatul Cotroceni cu premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela, ministrul Sanatații Victor Costache și ministrul Apararii Nicolae Ciuca, alte masuri adoptate pentru combaterea coronavirusului. Șeful statului…