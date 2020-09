„Astazi ne alegem primarii, consilierii locali, conducerile județelor. Intotdeauna cand sunt alegeri este foarte important sa mergem la vot, sa nu lasam pe alții sa decida in locul nostru, iar astazi, cand alegem pe cei care conduc comunitațile in care traim e foarte important sa ne uitam bine la candidați și sa ii alegem pe aceia care pot face ceva pentru comunitatea in care traim fiindca, pana la urma, de ei depinde felul in care arata spitalul, cum arata și cum funcționeaza școala, daca drumurile sunt intreținute, daca parcurile sunt bine intreținute, daca traficul este dirijat așa cum trebuie,…