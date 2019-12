Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, miercuri, Centrul pentru persoane varstnice "Floare rosie", din Sectorul 6 al Capitalei, o unitate de asistenta sociala unde persoanele varstnice aflate in dificultate beneficiaza, in sistem rezidential, de servicii specializate adecvate nevoilor acestora. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Administratia Prezidentiala, la acest centru a fost implementat in 2012 un proiect terapeutic cu caini, scopul fiind acela de a imbunatati calitatea vietii batranilor. Sub supravegherea specialistilor si a psihologilor, in ultimii sapte ani, peste 150 de persoane…