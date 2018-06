Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la marsul „Pedalam pentru Romania” dedicat Centenarului Marii Uniri. Șeful statului a precizat ca astazi a venit foarte ușor pentru ca a fost „puțin trafic”, insa „altadata pana și cu bicicleta este oarecum interesant sa treci prin oraș”. Iohannis a spus,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa astazi la evenimentul „Pedalam pentru Romania”. Șeful statului a ținut sa transmita și un mesaj inainte de a porni in marș spre Piața Victoriei.„Știți bine ca particip la evenimentele pe bicicleta, iar faptul ca mergeți la Alba Iulia pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis liberalilor un mesaj cu ocazia aniversarii a 143 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal (PNL), in care spune ca Romania are nevoie ca PNL sa se implice activ in solutionarea disfunctionalitatilor si trebuie sa fie un partid care sa contribuie la…

- Președintele Klaus Iohannis îi cere demisia premierului Vioreica Dancila, pentru ca este incompetenta. ”Ar fi trebuit sa am o întâlnire la ora 11.00 cu doamna Dancila. Acea întâlnire nu s-a mai tinut, dar asta n-are nicio importanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, in timpul unei plimbari cu bicicleta, ca Bucurestiul este frumos, dar traficul este infernal, indiferent de anotimp. "Am constatat ca primavara Bucurestiul este frumos, dar traficul este infernal indiferent de anotimp. Aici se impun imbunatatiri. Mi-as dori…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a plimbat, luni, cu bicicleta in Bucuresti, de la resedinta sa pana in Parcul Herastrau, el constatand ca traficul este infernal si ca in acest caz se impun masuri serioase de imbunatatire a infrastructurii si a reglementarilor in trafic. "Vazand vremea splendida…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj prin care afirma ca Romania condamna folosirea armelor chimice in Siria si spune ca tara noastra este solidara cu actiunile partenerilor nostri strategici, titreaza News.ro. „Romania condamna utilizarea armelor chimice in Siria, care nu este deloc…