Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor - Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, in domeniul public al Municipiului Slatina si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina. Seful statului arata in sesizare ca aceasta lege contravine mai multor articole din Constitutie, atat din perspectiva transferului interdomenial al bunurilor proprietate publica, cat si din perspectiva…