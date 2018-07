Stiri pe aceeasi tema

- Orban a amintit ca atat seful statului, cat si PNL au solicitat sesizarea Comisiei de la Venetia pentru ca aceasta institutie sa isi exprime punctul de vedere. "Din pacate, nici majoritatea parlamentara si nici CCR nu au acceptat sa astepte pana iau o decizie, ca punctul de vedere al Comisiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, anuntand ca nu mai are nicio cale de atac asupra Legii 304 privind organizarea judiciara si ca este obligat prin Constitutie sa o promulge. Seful statului a tinut sa precizeze ca acest lucru nu inseamna ca parcursul acestei…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat in termeni duri modul in care PSD a ințeles sa modifice legile justiției. Șeful statului a precizat ca a epuizat caile de atacare a legii 304, cea care privește organizarea judiciara, și este obligat sa o promulge, dar cere parlamentarilor sa o reia in discuție…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a fost nevoit sa promulge Legea 304/2004, dar arata ca nu este sub nicio forma cu prevederile legii. Tocmai de aceea, Iohannis a cerut Parlamentului sa reintroduca legile in circuitul legislativ pentru a le corecta de urgența.”Reamintesc ca am cerut…

- Iohannis ataca din nou la CCR legea privind organizarea judiciara. Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat Administratia Prezidentiala. …

- Președintele Romaniei a sesizat Curtea Constituționala cu privire la modificarile aduse legii privind organizarea judiciara. Șeful statului argumenteaza ca Parlamentul nu și-a respectat obligațiile constituționale atunci cand președintele a trimis legea inapoi in legislativ pentru reexaminare. Președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului anunta, miercuri, ca trimite la Curtea Constitutionala intregul pachet al legilor justitiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului anunta, miercuri, ca trimite la Curtea Constitutionala intregul pachet al legilor justitiei…