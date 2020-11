Președintele Iohannis a promulgat legea prin care părinții primesc zile libere ca să-și supravegheze copiii, care fac școala online Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind aprobarea ordonanței de urgența prin care se acorda zile libere pentru parinți, in vederea supravegherii copiilor in cazul suspendarii cursurilor școlare, din cauza epidemiei de Covid, informeaza Agerpres. Prevederilelegii se aplica parinților care indeplinesc cumulativ urmatoarelecondiții: 1. au copii cu varsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilitați cu varsta de pana la 26 de ani inscriși in cadrul unei unitați de invațamant sau de educație timpurie antepreșcolara 2. celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

