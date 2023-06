Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind unele masuri pentru ocuparea posturilor aferente functiilor publice vacante si temporar vacante care au atributii in implementarea Planului national de redresare si rezilienta al Romaniei (PNRR). Actul normativ promulgat de catre seful statului…

- Spitalul Municipal și Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara vor beneficia de o finanțare semnificativa pentru a preveni infecțiile nosocomiale. Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența, aceste doua unitați medicale vor primi peste 13,6 milioane de euro.

- Participarea la o incaierare sau faptele privind tulburarea ordinii si linistii publice, prin amenintari sau atingeri grave aduse demnitatii persoanei, se vor pedepsi si cu inchisoare - prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 286/2009 privind Codul penal, adoptata miercuri…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” – incepere proiect „Reabilitarea moderata a cladirilor publice, Primaria Lunca Mureșului Comunicat de presa Proiectul „Reabilitarea moderata a cladirilor publice, Primaria Lunca Mureșului”, Investiția I.3 – Reabilitarea moderata…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” – „Reabilitarea moderata a cladirilor publice, cladirea Școlii Gimnaziale Șugag, localitatea Șugag Comunicat de presa Proiectul ”Reabilitarea moderata a cladirilor publice, Cladirea Școlii Gimnaziale Șugag, Localitatea Șugag, Județul…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit expunerii de motive a proiectului adoptat decizional de Camera Deputatilor, pe 29 martie, este instituita o exceptie de la prevederile art.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea art. 24, alin. (3) si a art. 26 din Legea nr. 554/2004 in sensul ca, in cazul nerespectarii in mod culpabil de catre…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul investitiilor publice.Actul normativ are ca obiect de reglementare adoptarea unor masuri care sa conduca la implementarea…