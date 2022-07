Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care instituie interdictia participarii la alegerile prezidentiale pentru persoanele care au suferit, la data depunerii candidaturii, condamnari penale definitive. Actul normativ vizeaza completarea art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea presedintelui…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de 638,8 milioane de lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare a facturilor. Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea…

- Facturile de gaze si energie electrica vor fi mai clare. Informațiile vor fi mai transparente și pe ințelesul tuturor consumatorilor. Parlamentul a adoptat, cu amendamente, legea de aprobare a OUG 27/2022, privitoare masurile de plafonare a prețurilor la gaze și energie pana la 31 martie 2023, iar…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de 376,1 milioane de lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare a facturilor, se arata intr-un comunicat al institutiei. Avand in vedere activitatea desfasurata…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Legea vizeaza implementarea unui sistem de impozitare la sursa pentru investitorii individuali, prin aplicarea unui impozit de 1% asupra castigului din transferul…

- Factura electronica devine obligatorie in raport cu instituțiile statului, de la 1 iulie. Președintele Iohannis a promulgat legea Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care prevede ca incepand cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliti in Romania au obligatia sa emita facturi…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, informeaza Administratia Prezidentiala,…

- Poveste de succes la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), una dintre instituțiile de interes public renumita pentru nepotism și veniturile mari ale angajaților. In perioada octombrie 2018-februarie 2021, Marina Claudia Raduinea a avansat rapid in funcție, de la simplu consilier…