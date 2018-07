Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, proiectul de modificare a Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, astfel ca judecatorii CCR capata imunitate sporita. In plus, in noul text legislativ, articolul care permitea ca judecatorii constitutionali sa aiba un…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea de modificare a Legii referendumului, dupa ce a cerut reexaminarea ei in Parlament si a sesizat si Curtea Constitutionala, insa CCR a respins ca inadmisibila sesizarea presedintelui. Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului. Potrivit legii, "prin antisemitism se intelege atat...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, astazi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale.Potrivit documentului soldatii si gradatii profesionisti pensionari militari carora li s a conferit Semnul…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Curtii Constitutionale a Romaniei o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, a Legii pentru modificarea art. 16 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si a Legii pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat, citeaza Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, informeaza Administratia Prezidentiala printr-un comunicat transmis AGERPRES. "Pentru legi si pentru actele Parlamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea ordonantei de urgenta nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale remis AGERPRES. Legea pentru…