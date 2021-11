Președintele Iohannis a jucat din nou golf, duminică, la Pianu de Jos Președintele Klaus Iohannis a jucat din nou golf, duminica, la Clubul de golf Paul Tomița din Pianu de Jos, județul Alba, in prezența mai multor jucatori, au declarat pentru G4Media surse de la fața locului. Potrivit acestora, șeful statului a ajuns la Pianul de Jos in jurul pranzului și a plecat puțin dupa ora 15. Pe acest teren de golf sunt 18 gauri, iar o partida de golf dureaza aproximativ patru ore. Nu este prima data cand președintele Iohannis joaca golf in plina criza politica și sanitara. Klaus Iohannis a mai frecventat clubul administrat de Werner Keul, om de afaceri din Sibiu și un apropiat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a jucat din nou golf, astazi, 14 noiemnrie 2021, la Clubul de golf Paul Tomița din Pianu de Jos, in prezența mai multor jucatori, au declarat pentru G4Media surse de la fața locului. Potrivit acestora, șeful statului a ajuns la Pianul de Jos in jurul pranzului și a plecat…

- Președintele Klaus Iohannis a jucat din nou golf, duminica, la Clubul de golf Paul Tomița din Pianu de Jos, județul Alba, in prezența mai multor jucatori, conform G4Media .Potrivit acestora, șeful statului a ajuns la Pianul de Jos in jurul pranzului și a plecat puțin dupa ora 15. Pe acest teren de golf…

- Președintele Klaus Iohannis ar fi jucat din nou golf, duminica, la Clubul de golf ”Paul Tomița” din Pianu de Jos, județul Alba. Șeful statului ar fi fost impreuna cu mai mulți jucatori de golf pe teren, potrivit unor surse de la fața locului. Potrivit G4media.ro , Klaus Iohannis a ajuns la Pianul de…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intors din Egipt și s-a dus, sambata, 30 octombrie, la golf, langa Cluj, la Pianu de Jos, județul Alba.Administrația prezidențiala nu a raspuns pana la ora publicarii articolului la intrebarea adresata de G4Media.ro. Nici administratorul terenului de golf, Werner Keul,…

- Președintele Klaus Iohannis a jucat, sambata, o partida de golf in localitatea Pianu de Jos, din județul Alba, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse. Potrivit acestora, șeful statului ar fi ajuns la clubul de golf in jurul pranzului, impreuna cu soția. Administrația prezidențiala nu a raspuns…

- Președintele Klaus Iohannis a jucat, sambata, 30 octombrie, o partida de golf in localitatea Pianu de Jos, din județul Alba, informeaza G4media , care citeaza mai multe surse. Klaus Iohannis a ajuns la clubul de golf sambata, in jurul pranzului, impreuna cu soția, potrivit sursei citate. Werner Keul,…

- Romanii care sunt in vizita in Egipt au semnalat ca l-au surprins pe președintele Klaus Iohannis, cu soția sa, in voiaj la Piramide, spun sursele G4Media.ro. „Un convoi de cel puțin 20 de mașini oficiale a descins azi la Piramide, la Cairo, impresionandu-i pe turiștii aflați in vizita la unul dintre…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata ca, in ciuda pandemiei, firmele s-au pregatit si s-au adaptat corespunzator pentru continuarea activitatilor economice in siguranta si incurajeaza Guvernul si mediul de afaceri sa mentina un dialog permanent, “mai constructiv si mai orientat spre rezultate”.…