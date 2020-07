Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare importanta la conducerea Serviciului Roman de Informații. Unul dintre cei mai longevivi generali din SRI, Viorel Voinescu, a fost trecut in rezerva. Voinescu a fost numit adjunct al SRI in urma cu 15 ani, in mandatul conducerii George Maior – Florian Coldea. Președintele Klaus Iohannis a semnat,…

