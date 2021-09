Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la Summitul Global pe tema coordonarii raspunsului international în contextul pandemiei de COVID-19. Șeful statului ia parte la summitul global, la invitatia presedintelui SUA, Joe Biden, care a organizat acest eveniment. Evenimentul…

- ​Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la Summitul Global pe tema coordonarii raspunsului international in contextul pandemiei de COVID-19. Șeful statului ia parte la summitul global, la invitatia presedintelui SUA, Joe Biden, care a organizat acest eveniment. Cele doua evenimente sunt organizate…

- Presedintele Klaus Iohannis conduce, de marti pana joi, delegatia Romaniei la cea de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se desfasoara la New York, in Statele Unite ale Americii, transmite Agerpres.

- Klaus Iohannis, va conduce, in perioada 21-23 septembrie 2021, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care are loc la New York, SUA, a informat Administrația Prezidențiala . Marți, șeful statului va susține…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis conduce, de marti pana joi, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se desfasoara la New York, in Statele Unite ale…

- Alaturi de seful statului este prezent ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.Tema celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale este "Construirea rezilientei prin speranta vizand recuperarea dupa pandemia de COVID-19, reconstructia durabila, raspunsul la nevoile planetei, respectarea drepturilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 21-23 septembrie, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, in Statele Unite ale Americii, potrivit Palatului Cotroceni. La sesiunea…

- Presedintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 21-23 septembrie, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, in Statele Unite ale Americii, potrivit Administratiei Prezidentiale.…