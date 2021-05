Stiri pe aceeasi tema

- Un sucevean este un adevarat ambasador al Romaniei in strainatate. Și nu oriunde, ci la Vatican, locul unde Sfantul Parinte trimite mesaje importante pentru intreg mapamondul.Pe data de 22 aprilie 2021, la Vatican, la Palatul Apostolic, Monseniorul Ionuț Paul Strejac a fost decorat cu Ordinul ...

- Premierul Florin Cițu a mers, in aceasta dimineața, la Cotroceni, pentru a avea o discuție cu președintele Klaus Iohannis despre situația din Guvern, ne-au precizat surse liberale. Citește și: Intalnire CRUCIALA intre Florin Cițu și Dan Barna: se decid demiterile din Guvern Florin Cițu…

- Președintele Romaniei i-a conferit Preasfințitului Parinte Episcop Siluan, Ordinul „Meritul Cultural”, in grad de Comandor, Categoria G – „Cultele”, iar Preasfințitului Parinte Arhiereu Vicar Atanasie de Bogdania i-a conferit Ordinul Național „Pentru Merit”, in grad de Cavaler. Distinctiile…

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Hans Kluge, a fost decorat, miercuri, cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Comandor de presedintele Klaus Iohannis. "Sunt increzator ca, prin exemplul personal, veti sustine o organizatie regionala…

- Dr. Hans Kluge, directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații a fost decorat, miercuri, cu Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de Comandor, de președintele Klaus Iohannis, in cadrul unei ceremonii desfașurate la Palatul Cotroceni.

- Astfel, cu prilejul aniversarii a 125 de ani de la infiintare, in semn de apreciere a inaltului profesionalism si a rezultatelor importante obtinute, de-a lungul timpului, de personalul unitatii, pentru contributia adusa la promovarea imaginii Armatei Romaniei, președintele Klaus Iohannis a conferit…

- Astfel, cu prilejul aniversarii a 125 de ani de la infiintare, in semn de apreciere a inaltului profesionalism si a rezultatelor importante obtinute, de-a lungul timpului, de personalul unitatii, pentru contributia adusa la promovarea imaginii Armatei Romaniei, președintele Klaus Iohannis a conferit…

- Marți, 16 martie 2021, Octav Bjoza a fost demis din funcția de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989. Reamintim faptul ca Octav Bjoza (83 de ani) a fost numit in 2014 de catre fostul…