Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a primit-o miercuri pe Karin Kneissl, ministrul federal pentru Europa, Integrare si Afaceri Externe al Republicii Austria, cu care a discutat despre consolidarea si diversificarea cooperarii bilaterale, la toate nivelurile, in perspectiva exercitarii succesive de catre…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit-o miercuri la Palatul Cotroceni pe Karin Kneissl, Ministrul Federal pentru Europa, Integrare si Afaceri Externe al Republicii Austria, iar discutiile au vizat, printre altele, consolidarea si diversificarea cooperarii bilaterale in perspectiva exercitarii succesive…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit-o miercuri la Palatul Cotroceni pe Karin Kneissl, Ministrul Federal pentru Europa, Integrare si Afaceri Externe al Republicii Austria, iar discutiile au vizat, printre altele, consolidarea si diversificarea cooperarii bilaterale in perspectiva exercitarii succesive…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca relatiile economice cu Austria sunt solide, insa au si un potential inca neexploatat. Seful diplomatiei de la Bucuresti a avut o intrevedere cu ministrul federal pentru Europa, Integrare si Afaceri Externe al Republicii Austria,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 4 mai a.c., la reuniunea informala la nivel de sef de stat Bulgaria - Austria - Romania, care se va desfasura la Ruse, Republica Bulgaria. Intalnirea reuneste in acest format Presedintii celor trei state care detin succesiv Presedintia Consiliului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 19 aprilie a.c., o alocutiune in cadrul seminarului "Redefinirea contextului de securitate in Europa de Sud Est ndash; o abordare de la Bucuresti".Redam discursul presedintelui Klaus Iohannis: "Tema propusa de CEPA pentru aceasta dezbatere este…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi o alocuțiune in cadrul seminarului „Redefinirea contextului de securitate in Europa de Sud-Est – o abordare de la București”. Iata ce a spus președintele, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: „Tema propusa de CEPA pentru aceasta dezbatere…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs in cadrul seminarului „Redefinirea contextului de securitate in Europa de Sud-Est – o abordare de la București”. Președintele a transmis partenerilor americani ca așteapta o prezența militara sporita in Romania și a explicat ca țara noastra a alocat…