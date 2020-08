Stiri pe aceeasi tema

- "Liberty Steel Group se afla in topul primilor 10 producatori de otel la nivel global si a preluat in 2019 Combinatul Siderurgic Galati, cel mai mare producator integrat de otel din Romania. In cadrul intrevederii a fost abordata tema operatiunilor grupului din Romania si au fost prezentate planurile…

- President Klaus Iohannis had a meeting with the management of the Liberty Galati steel plant on Tuesday, during which Sanjeev Gupta, executive chairman of the Gupta Family Group Alliance (GFG Alliance) and Liberty Steel Group, presented his investment plans for Romania. "Liberty Steel Group is one…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania ramane puternic angajata "in sprijinul unei relatii transatlantice puternice si solidare" si a punctat ca SUA vor avea mereu in Romania "un aliat strategic si un prieten...

- Președintele Klaus Iohannis a participat miercuri, la evenimentul de prezentare a Planului Național de Investiții și Relansare Economica elaborat de Guvernul Romaniei. Presedintele a spus ca, „pe fondul pandemiei generate de noul coronavirus, Romania s-a confruntat cu cea mai dificila perioada din ultimii…