- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut o conferința de presa in care a abordat și problema revenirii competițiilor sportive. „Se pot relua competițiile sportive de la 1 iunie, dar pentru sporturile in aer liber, și mai puțin sporturile de contact. Competițiile se vor desfașura fara spectatori”,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, la Palatul Cotroceni, o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban. La ora 15:15 Klaus Iohannis va face declarații de presa. UPDATE Noile masuri de relaxare care vor intra in vigoare din 1 iunie…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, care vor fi activitațile permise dupa 15 mai. Astfel, nu vom mai avea nevoie de declarație in interiorul localitații, iar bisericile se vor deschide pentru credincioși, cu sluje oficiate in aer liber. De asemenea, nu se reiau competițiile...

- ​Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca sportivii profesionisti îsi pot relua cantonamentele, în conditii speciale de igiena si de verificari medicale. Competitiile sportive nu vor începe în prima faza de relaxare a restrictiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus,…

- Declarația pe proprie raspundere ramane in vigoare pentru ieșirea din localitate. Declarația pe proprie raspundere ramane in vigoare pentru ieșirea din localitate. Klaus Iohannis: Nu va fi nevoie totuși in zonele metropolitane. Presedintele Klaus Iohannis a prezentat, marti, la Palatul Cotroceni, restrictiile…

- K. Iohannis: Ne gandim la masurile de relaxare dupa 15 mai Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Este înca prematur sa relaxam restricțiile impuse de epidemia de COVID-9. Masurile s-ar putea relaxa abia dupa 15 mai,…

- Declarațiile pe proprie raspundere prin care romanii justifica deplasarea in afara locuinței trebuie semnate obligatoriu de mana, potrivit Hotnews. Astfel, chiar daca sunt completate pe calculator documentele editabile puse la dispoziție de autoritați sau online pe site-ul STS, ele trebuie scoase la…

- Platforma electronica formular.sts.ro pentru completarea online a declarațiilor pe proprie raspundere și a adeverințelor de angajator este activa, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Datele personale nu sunt prelucrate de catre STS, precizeaza GCS.